Assalto al fortino PLR nei Comuni non aggregati

È un assalto al fortino liberale radicale quello che tenteranno, il prossimo 18 aprile, gli altri partiti nei quattro Comuni della cintura bellinzonese. Quelli, per intenderci, che il 18 ottobre 2015 hanno bocciato l’aggregazione con la Città. Ad Arbedo-Castione, Sant’Antonino, Lumino e Cadenazzo il PLR detiene la poltrona di sindaco e, nei primi due casi, anche la maggioranza relativa in seno all’Esecutivo.

Complessivamente il «partitone» può contare, inoltre, sulla metà dei seggi nella stanza dei bottoni. Si ripresentano 17 municipali su 22, compresi tre timonieri su quattro. Detta così si potrebbe pensare che difficilmente le carte verranno scombussolate. Invece la sfida è interessante ovunque, come vi illustreremo nelle prossime righe. Anche per la presenza, in un caso, di ben due liste...