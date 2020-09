Valentina Barbato, di Lipomo (Como), per la tesi «Il ruolo e le competenze dell’infermiere nella valorizzazione della spiritualità durante l’accompagnamento del paziente morente» e Maria Cristina Ferrera, di Bioggio, per la tesi «Mentre tutto scorre. Essere un’équipe riflessiva in una comunità socio-terapeutica per adolescenti». Sono loro le due studentesse della SUPSI insignite del premio Venka Miletic per il 2019. Premio, con il quale la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical humanities ricorda annualmente la figura di Venka Miletic, deceduta a Lugano nell'aprile del 2013 all'età di 62 anni. A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, non ha avuto luogo la consueta cerimonia pubblica al castello di Sasso Corbaro a Bellinzona e pertanto i premi, del valore unitario di 3.000 franchi, sono stati assegnati in forma diretta alle due vincitrici. La giuria non ha per contro ritenuto di assegnare la borsa di studio.