Sciolta due anni fa la Comunità della Riviera e già nel 2012 l’associazione dei Comuni di Leventina, a questo livello nelle Tre Valli continua ad esistere solo l’Ascoble, entità che riunisce i tre Comuni bleniesi. Che è però destinata a cambiare pelle. Riunita di recente, l’assemblea dei delegati ha incaricato una commissione di valutare gli scenari per la sua eventuale riorganizzazione. Considerando che dopo le aggregazioni i Comuni della «valle del sole» sono solo tre, un organo di questo tipo ha ancora senso di esistere? Ci siamo rivolti al presidente uscente Odis Barbara De Leoni, che è anche sindaco di Acquarossa, il quale non ha dubbi: Ascoble continuerà a giocare un ruolo importante nel discutere vari progetti di valenza distrettuale, si pensi ad esempio ai percorsi tematici che iniziano ad andare per la maggiore in ambito turistico. A mente dell’oramai ex presidente (che nella rotazione biennale viene ora sostituito dalla sindaca di Blenio Claudia Boschetti Straub) la riorganizzazione potrebbe interessare l’assemblea con un eventuale «snellimento», mentre il comitato funzionerebbe già nella sua forma attuale. Sottolinea però che questa è solo la sua visione, e che sarà appunto compito della commissione valutare e decidere in quale direzione andare. Ne fanno parte tre rappresentanti per ciascun Comune: lo stesso Odis Barbara De Leoni e i consiglieri comunali Luigi Arcioni e Giuliana Colombini per Acquarossa; il municipale Vasco Bruni e i membri del Legislativo Renzo Bozzini e Irina Dalberti per Blenio; il sindaco Luca Bianchetti e i consiglieri comunali Giacomo Cavargna e Manuele Strazzini per Serravalle. «Per il resto – sottolinea il presidente – i progetti importanti sono già stati analizzati e discussi da Ascoble, si pensi alla piscina pubblica nell’ambito del futuro complesso turistico Sun Village di Acquarossa oppure al rinnovo del Polisport di Olivone».

Un’idea non concretizzata

Anche l’Associazione dei Comuni di Leventina non esiste più: il suo scioglimento risale già al 2012 come ricorda l’ultimo presidente Aldo Maffioletti, già alla testa anche della RTV. Come suo rimpiazzo era stata ipotizzata una più snella forma di rappresentanza su questioni regionali, come ad esempio una sorta di conferenza dei sindaci. «Dovrebbe trattarsi di una sede dove consultarsi e dibattere in modo tempestivo i temi più importanti di interesse valligiano» aveva spiegato l’associazione all’epoca. Ma a quanto ci risulta l’idea non è poi stata concretizzata, perlomeno non in questa forma, o perlomeno non pubblicamente, segno che i Comuni non ne hanno sentito il bisogno.