Il Ministero pubblico della Confederazione accusava il 65.enne ex Ceo di aver versato fra gennaio 2012 e febbraio 2016 denaro all’estero per un totale di 133 milioni di euro. Avrebbe inoltre trasferito 61 milioni di euro a Khadem Al Qubaisi, allora presidente del Consiglio di amministrazione della banca ed ex amministratore delegato del fondo sovrano di Abu Dhabi, principale azionista della Falcon Bank.

La settimana scorsa, il Tribunale amministrativo federale ha confermato il divieto di cinque anni di attività dell’ex banchiere imposto dall’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). L’uomo non può svolgere nessuna attività in una posizione esecutiva in una società supervisionata dalla Finma. Il divieto non è ancora legalmente vincolante.