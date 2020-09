Intanto, secondo i dati resi noti dal Settore finanze e promozione economica, al 31 agosto sono state presentate 62 istanze da parte di 45 attività commerciali di Bellinzona per la richiesta di complessivi 69.000 franchi dei 200.000 previsti per questo fondo. Le stesse sono ora in fase di analisi per verificare che siano rispettate le condizioni per l’ottenimento del contributo. Il Municipio cittadino rammenta che il Fondo ha lo scopo di elargire un contributo a fondo perso una tantum unicamente per l’anno scolastico 2020/21 di 1.500 franchi per ogni apprendista assunto al primo anno di formazione. Il contributo va parimenti riconosciuto per i contratti di giovani tirocinanti al secondo rispettivamente terzo anno di formazione, che – a seguito di chiusure aziendali o ristrutturazioni dovute alla crisi pandemica – hanno interrotto il percorso formativo e prontamente ripreso presso un’altra azienda formatrice. La procedura per l’ottenimento del contributo, i criteri, le condizioni nel dettaglio come pure il formulario si trovano al link www.bellinzona.ch/sostegnoapprendisti.