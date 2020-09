È stata tirata la votazione ieri sera in Consiglio comunale a Bellinzona sulla mozione di Manuel Donati e cofirmatari Lega-UDC che chiedeva la preferenza indigena nell’assunzione di personale nell’amministrazione comunale. I favorevoli sono stati 24, 26 i contrari e due gli astenuti. La proposta è dunque stata bocciata per un soffio. Nel suo preavviso negativo, ricordiamo, il Municipio aveva spiegato che per le funzioni dove vi sono candidati con le competenze ricercate la residenza è già tenuta in considerazione, mentre l’introduzione di una disposizione come quella suggerita, all’insegna del «Prima i nostri», avrebbe quale conseguenza quella di rendere ulteriormente impugnabili le decisioni di assunzione di personale con conseguenti costi e implicazioni burocratiche nonché legali.