«Un’assurdità». Così, in un comunicato diffuso oggi, il Gruppo Emanuele Centonze SA definisce l’intenzione di tre Comuni della Bassa Leventina di promuovere la realizzazione di un’area di servizio autostradale all’ex Monteforno di Bodio-Giornico nell’ambito del futuro Centro di controllo dei veicoli pesanti in fase di costruzione. Il Gruppo ECSA si dice «preoccupato per gli sviluppi riguardanti le aree di servizio della Bassa Levantina e vede a rischio gli investimenti e gli sforzi in corso per Stalvedro-San Gottardo Sud». E aggiunge: «La problematica di una nuova area autostradale era già stata segnalata al Cantone a più riprese e sembrava essersi risolta dopo il mancato interesse di un qualsiasi operatore del settore al concorso del 2019». Ora, l’idea di pianificare una stazione di servizio tra Bellinzona e Airolo viene appunto definita «un’assurdità». Questo, si spiega, perché le due località distano soltanto 50 km l’una dall’altra. Ecco perché «un’aggiuntiva stazione nel mezzo sarebbe un’irragionevolezza senza alcuna logica economica e metterebbe a rischio gli investimenti fatti recentemente da Shell/Marché di circa 30 milioni di franchi a Bellinzona e quelli del Gruppo ECSA pari a 10 milioni di franchi che stanno giungendo al termine a Stalvedro in alta Leventina».