Atmosfera d’altri tempi, oggi, sulla Tremola, storica strada che è stata teatro della terza edizione della pedalata non agonistica, con bici d’epoca e abbigliamento vintage, denominata «La Leggendaria Tremola San Gottardo».

Il momento più entusiasmante ha visto tre ciclisti spingersi verso il traguardo: Tom Grether, Mandricardo Capulli e Nadja Trachsel. Trachsel era in sella a una bici militare, una bici culto, il cui peso si aggira sui 20 chilogrammi.

Una giornata emozionante per tutti i «leggendari», dunque, con qualche fuori programma. Dopo la risottata sul Passo del San Gottardo, vi è stata una tappa a sorpresa presso il punto Marénda dell’azienda agricola Katya e Lele Genoni ad Albinasca.