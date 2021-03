Attenti... al cane: bacchettati alcuni proprietari

A Quinto ci sono dei problemi... con i cani. Il Municipio ha scritto negli scorsi giorni a tutti i fuochi segnalando che alcuni proprietari di Fido non raccolgono purtroppo gli escrementi, nonostante da oltre dieci anni sia in vigore una precisa ordinanza: «Questo comportamento, poco civile, comporta una mancanza di igiene dei luoghi pubblici e dà un’immagine decisamente negativa del Comune». L’Esecutivo biasima inoltre il «girovagare di cani in zone pubbliche». Per coloro che non rispetteranno l’ordinanza scatteranno le multe.