Attenzione: prima dell’ospedale occorre bonificare

Ci sarà da bonificare, e mica poco, prima di veder sorgere il nuovo ospedale alla Saleggina, al confine fra Bellinzona e Giubiasco. Che fosse necessario risanare, d’altronde, era un segreto di Pulcinella, data la presenza dello stand di tiro. Con le conseguenti immissioni di piombo nell’ambiente; in Svizzera - secondo i preposti uffici federali - sono «più del doppio della circolazione, dell’industria e dell’artigianato messi insieme». Ma c’e dell’altro, come appreso dal CdT. Pochi infatti sanno che parte di quei fondi (la superficie complessiva è di circa 50.000 metri quadrati) in passato accoglieva la vecchia discarica cittadina. Potete dunque immaginare quali materiali.

Indicazioni più chiare a breve

Allo stato attuale non è dato a sapere nel dettaglio cosa ci sia nei terreni né a quanto ammonta...