Ha riportato gravi ferite, come frattura del bacino, ma non è in pericolo di morte il 32.enne cittadino svizzero domiciliato nel distretto di Bellinzona rimasto coinvolto in un incidente della circolazione avvenuto giovedì sera, attorno alle ore 22:30, in via Franco Zorzi a Bellinzona. Lo comunica la polizia cantonale.