Un buco specchio del virus

Con un generale appiattimento della vita comunitaria, la mazzata all’economia locale, i necessari interventi infrastrutturali per frenare il contagio e pure un incremento del disagio sociale, anche le attuali finanze della capitale sono lo specchio della pandemia e dei conseguenti lockdown. In quello che costituisce un autentico circolo vizioso, il coronavirus ha pesato sulle casse della capitale per quasi 11 milioni di franchi, di cui ben 6 ascrivibili ai mancati introiti fiscali. Se dunque nel dicembre del 2019 il Legislativo, anch’esso ancora ignaro dell’imminente pandemia, aveva approvato un Preventivo che stimava un avanzo già non astronomico di 1,4 milioni di franchi, a conti fatti c’è invece un disavanzo di 6,95 milioni. Molti gli esempi di come il confinamento abbia influito sul risultato in un’annata in cui le attività sono rimaste a lungo chiuse o semichiuse, ad esempio col mezzo milione di mancati introiti per parcheggi e multe. Per fare un altro esempio emblematico, ci sono poi 325.000 franchi in meno incassati dalla Clinica dentaria con i pazienti che si sono generalmente limitati alle visite mediche urgenti. O ancora, caso più drammatico, la diminuzione di 1,5 milioni in rette e assegni incassati dalle case anziani risultate sottoccupate dopo i numerosi decessi per Covid.