Auto in fiamme a Camorino, conducente in salvo

Mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 14:00 in via alla Munda a Camorino, il conducente di una Renault che circolava in direzione di Giubiasco ha notato del fumo uscire dal vano motore. È riuscito a fermarsi e mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero all’intera parte anteriore del veicolo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno domato il rogo e raffreddato le lamiere. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.