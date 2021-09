È stato richiesto l’intervento dei pompieri di Monteceneri questo tardo pomeriggio su via Cantonale a Rivera. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media il conducente di una Nissan immatricolata in Ticino, giunto nei pressi della stazione FFS, ha visto delle fiamme uscire dal cofano e si è fermato a lato della strada vicino ad un distributore di benzina. Immediato l’allarme ai pompieri ed i primi tentativi di spegnimento da parte del conducente stesso e di alcuni passanti. I pompieri hanno provveduto a domare definitivamente le fiamme e a raffreddare le lamiere. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico. Non si registrano feriti.