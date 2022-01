Il conducente di una Toyota immatricolata nel Canton Svitto, che circolava su via Tirada a Camorino, mentre stava per immettersi sull’autostrada A2 in direzione nord, ha notato del fumo uscire dal vano motore e si è prontamente fermato. L’uomo e il suo passeggero sono riusciti ad abbandonare il veicolo prima che fosse completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona che hanno provveduto a domare il rogo ed in seguito a raffreddare le lamiere. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso ed ha disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.