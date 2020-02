Martedì pomeriggio, attorno alle 14:15, un’autovettura modello Opel immatricolata in Ticino parcheggiata in via Macello a Biasca ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto i pompieri di Biasca che hanno provveduto domare il rogo prima che le fiamme si propagassero agli stabili adiacenti. Sul posto anche una pattuglia della polizia per i rilievi del caso.