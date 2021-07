La strada del Ceneri (vecchio) è stata chiusa in entrambe le direzioni, attorno alle 17 di domenica, a causa dell’incendio di un veicolo.

L’auto che ha preso fuoco, riferisce Rescue Media, è una VW immatricolata in Ticino, che circolava in direzione di Rivera. Il conducente avrebbe notato del fumo uscire dal vano motore, riuscendo ad accostare in tempo e uscire dal veicolo.