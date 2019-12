In base a una prima ricostruzione fatta dalla polizia, una 33.enne domiciliata nel Locarnese stava circolando su via Monte Ceneri in direzione di Cadenazzo. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, nell'effettuare una curva, la conducente ha perso il controllo dell'auto che ha dapprima urtato un guardrail per poi uscire di strada e terminare la sua corsa, dopo un volo di alcuni metri, capovolta sul tetto. La donna e i due minorenni che erano a bordo sono riusciti ad uscire dal veicolo prima che lo stesso prendesse fuoco grazie anche all'aiuto di alcuni altri automobilisti nel frattempo sopraggiunti.