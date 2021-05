Un grave incidente della circolazione è avvenuto sabato sera, attorno alle ore 20, sulla strada cantonale tra Olivone e Camperio, in Valle di Blenio. Stando alle prime informazioni raccolte direttamente sul posto, un'autovettura, per motivi da stabilire, è improvvisamente uscita di strada, facendo un volo di diverse decine di metri in un burrone.