È morto il conducente protagonista dell’incidente avvenuto ieri intorno alle 20 sulla strada cantonale tra Camperio e Olivone. Lo scrive oggi laRegione. L’uomo è uscito di strada finendo in un burrone e riportando, fin da subito, ferite valutate gravissime dai soccorritori. La vettura si era schiantata dopo un volo di oltre 100 metri ed aveva preso fuoco, mentre il conducente era stato sbalzato fuori dal veicolo. Ancora da chiarire le cause del tragico incidente: gli inquirenti non escludono nulla.