«Bonifica della Petrolchimica, tutto in regola»

Disastro ambientale

Il Municipio di Bellinzona spiega la scelta del mandato diretto per una parte delle demolizioni e l’assenza di uno studio di impatto ambientale in questa prima fase dei lavori - Il recupero dell’ex raffineria di Preonzo contaminata per decenni costerà alla collettività tra 20 e 25 milioni di franchi