Ideati l’anno scorso dalla Città d’intesa con le Società dei commercianti di Bellinzona e Giubiasco, tornano anche quest’anno gli adesivi con il cuore e l’hashtag #iosostengobellinzona utilizzabili per decorare pacchetti o buoni regalo e che sono pure affissi sulle vetrine di molti commerci cittadini. In questo modo si intende rilanciare il messaggio di sostegno a favore dei negozi e della ristorazione locale. Tutti i commerci sono pertanto invitati ad utilizzare gli adesivi per adornare i pacchetti regali dei propri clienti e trasmettere così a tutti il messaggio del progetto.

Ma non è tutto: nell’ambito del calendario di eventi Natale in Città (www.nataleincitta.ch), viene riconfermato il sostegno ai commerci e agli esercizi pubblici attraverso le due serate di parcheggio gratuito negli autosili (giovedì 9, per quello di piazza del Sole e giovedì 16 dicembre per la Cervia) e il concorso per la migliore vetrina.