Avanti così, ma con dei miglioramenti. La Commissione della Gestione del Gran Consiglio (relatore Bixio Caprara) ha preavvisato oggi favorevolmente il progetto per la realizzazione di una struttura provvisoria necessaria ad ospitare il Liceo di Bellinzona dall’inizio dell’inizio dell’anno scolastico 2022-23 e durante la ristrutturazione della sede attuale, bisognosa di grosse cure dopo messo secolo di vita. Al termine di un esame approfondito, è ritenuta la soluzione migliore. Il credito di 8,89 milioni chiesto a giugno dal Consiglio di Stato è però destinato a lievitare di un milione al fine di migliorare la vivibilità a favore di allievi e insegnanti. In risposta alla petizione tramite cui 548 studenti lamentavano la carenza di spazi aggregativi e di superfici coperte per lo studio e le pause, la Sezione della logistica del Cantone e progettisti hanno infatti elaborato e concluso a fine ottobre una variante che permetterà l’ampliamento delle zone di aggregazione interne ed esterne. Per quanto attiene appunto a questa parte della variante, la spesa aggiuntiva sarà di 645.000 franchi.

Le modifiche nel dettaglio

La modifica prevede la sopraelevazione parziale del blocco principale con l’aggiunta di ulteriori prefabbricati. L’accesso al piano superiore avverrà mediante una nuova scala munita di montascale. Il nuovo piano superiore sarà dotato dei relativi servizi igienici. Prevista pure l’aggiunta di aule dedicate alla pedagogia speciale e la posa di una pensilina di copertura per agevolare l’accesso ai singoli blocchi. Inoltre, sempre secondo queste modifiche al progetto, in prossimità del blocco principale dove sono ubicati gli spazi comuni (refettorio/biblioteca/aula magna e zona di studio) la pensilina viene ampliata per permettere pause al coperto. Giungendo ad una spesa che sarà quindi di 9,89 milioni, contro gli 8,89 proposti nel messaggio governativo (che a sua volta si componeva di 7,9 milioni per la realizzazione della sede provvisoria e di 990.000 franchi per l’installazione dei sistemi informatici.

Scartata l’ipotesi dell’ex campo militare

Nell’analisi del messaggio governativo la Gestione ha pure chiesto alla Logistica l’approfondimento di una «variante 4» consistente nell’abbandono del progetto attuale e la costruzione all’ex campo militare di un Liceo ex novo nel terreno compreso tra la sede IRB in fase di ultimazione, il Palasport ed il centro Gioventù + Sport. «Apparentemente questa soluzione avrebbe avuto diversi vantaggi come l’evitare la costruzione di una sede provvisoria, la densificazione della zona edificabile e il possibile compenso del terreno con l’attuale zona occupata dal liceo che avrebbe potuto ritornare zona verde quale estensione della zona prativa», premette la Gestione. Tuttavia, avrebbe richiesto ben dieci anni, non da ultimo per la necessaria modifica del Piano regolatore (portando quel terreno da zona AP a zona EP). Andando nel dettaglio dell’impegno finanziario, poi, si è giunti alla conclusione che rispetto al progetto di ristrutturazione dell’attuale Liceo (valutato in 42,8 milioni di franchi), il costo supplementare di una nuova costruzione è quantificato a circa 9 milioni di franchi, giungendo a 51,8 milioni. Non da ultimo, si sottolinea che una costruzione nuova, rispetto al recupero di una esistente, «richiederebbe maggiore energia grigia» e sarebbe quindi meno sostenibile in ottica ambientale. Tutti elementi che portano il rapporto redatto da Bixio Caprara e firmato dai colleghi commissari a ritenere che l’impostazione scelta dal Consiglio di Stato (con le modifiche di cui abbiamo detto) sia la soluzione migliore.

I contrari

Contro la sede provvisoria così com’è stata pensata inizialmente, ricordiamo, il 19 ottobre era stata consegnata al Gran Consiglio una petizione firmata da 548 studenti dell’istituto tramite cui si chiedeva di sospendere l’analisi del messaggio e di coinvolgere gli allievi e i docenti nella discussione del progetto. I tre quarti dei giovani iscritti sostenevano che non ci sarà spazio sufficiente per tutti, soprattutto per quanto attiene agli spazi comuni. Critiche che quindi ora hanno trovato una risposta concreta, con un miglioramento del progetto. Le riserve espresse dagli studenti avevano seguito quelle, di cui abbiamo già riferito, espresse a più riprese dal Movimento per il socialismo che da tempo chiede la rinuncia al progetto attuale invocando una costruzione ex novo, da una parte del Collegio dei docenti che aveva suggerito di immaginare delle alternative e infine da un architetto attivo in città il quale ha definito «un’assurdità» l’impostazione scelta, suggerendo appunto si puntare sull’ex campo militare, opzione che come visto è ora stata valutata e scartata.

Il progetto per l’ampliamento

Il progetto «Innesto» scelto dalla giuria esattamente tre anni fa, ricordiamo, prevede l’ampliamento e la ristrutturazione dello stabile attuale, con un investimento stimato in 25,5 milioni franchi nel 2015 e ora lievitato a 42,8 anche in considerazione proprio del maggior costo necessario per i moduli prefabbricati. Nella spesa dovrebbe quindi infine aggiungersi un altro milione al fine di migliorare la fruizione degli spazi aggregativi.

La «variante 4» per una nuova sede accanto al nuovo IRB è stata scartata.

