È lecito mettere a rischio decine di anziani che per sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID potrebbero entrare in contatto con centinaia di bambini? Lo chiedono al Consiglio di Stato i deputati dell’MPS Matteo Pronzini, Simona Arrigoni ed Angelica Lepori al riguardo del centro di prossimità che il Municipio di Bellinzona ha deciso di istituire nell’aula magna delle Scuole elementari . Centro che aprirà oggi, venerdì 22 gennaio, per una durata minima di tre giorni con la possibilità che rimanga in funzione anche durante i giorni feriali della prossima settimana. Senza volersi sostituire al Governo cui spetta la risposta agli interrogativi sollevati dall’MPS, la Città per voce del segretario comunale Philippe Bernasconi puntualizza che «tutto è stato predisposto affinché gli anziani che si recano al centro per ricevere la vaccinazione non incrocino gli allievi».