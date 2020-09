Stando ai primi accertamenti l’esplosione si è verificata verso le 2 di mattina. La detonazione ha causato anche danni ingenti all’edificio, quantificati in diverse decine di migliaia di franchi. La polizia grigionese ha avviato le indagini in collaborazione con il Ministero pubblico dei Grigioni e l’Ufficio federale di polizia. Il Ministero pubblico della Confederazione è stato informato, vista la competenza per reati in materia di esplosivi.