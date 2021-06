Se ne parla oramai da molti anni, e ora per l’aggregazione della Bassa Leventina all’orizzonte c’è il voto popolare. Il Consiglio di Stato ha infatti approvato lo studio presentato dalla Commissione incaricata nel 2013 di «disegnare» il nuovo (per ora solo ipotetico) Comune formato da Bodio, Giornico, Personico e Pollegio. E al contempo ha fissato la data della votazione consultiva: i cittadini dei quattro paesi saranno chiamati alle urne domenica 13 febbraio 2022. In precedenza, ricordiamo, lo scorso febbraio il documento è stato sottoposto ai rispettivi Legislativi che si sono espressi in due casi a favore (Bodio e Giornico) e in due casi (Personico e Pollegio) con preavviso contrario. In seguito i Municipi di Bodio, Giornico e Personico, così come il rappresentante dei promotori della petizione hanno formulato preavviso favorevole, mentre l’esecutivo di Pollegio ha dato indicazione contraria all’aggregazione. Il Governo ha approvato la proposta per il nuovo Comune, confermando nel contempo gli aiuti cantonali al progetto che ammontano complessivamente a 5,4 milioni e sono così composti: 2 milioni per il consolidamento del capitale proprio iniziale, altri 2 milioni per investimenti di sviluppo, un milione quale aiuto agli investimenti prevalentemente obbligatori / infrastrutturali ai sensi della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e 0,4 milioni per la riorganizzazione amministrativa.