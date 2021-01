La sua è chiaramente una provocazione. Ma mica poi tanto. L’architetto mesolcinese Gabriel Bertossa, da oltre vent’anni residente a Parigi, propone per il comparto che sorgerà dal 2026 al posto delle Officine FFS di Bellinzona un progetto che tale non è. Semplicemente perché non c’è nulla da edificare. «Il coraggio di non costruire nel giardino per 44.000 abitanti» è il titolo della sua visione che ha svelato negli scorsi giorni su Facebook, con tanto di schizzi.

Come i Fori imperiali

«Bellinzona deve salvare il territorio per le prossime generazioni», scrive l’architetto. Il quale non è rimasto tanto meravigliato dai rendering del futuro quartiere, ma piuttosto dal fatto di non aver visto disegni «dello spazio non costruito». È nata quindi l’idea di caldeggiare una soluzione che possa preservare...