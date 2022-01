Ha qualche bastone tra le ruote il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile tra Castione e Lumino, poi destinata a collegarsi con quella della Bassa Mesolcina (tra San Vittore e Grono) approvata dai Comuni nel settembre del 2021, unendo così Ticino e Grigioni. Contro i piani stradali e le relative espropriazioni necessarie per la realizzazione dell’opera ad Arbedo-Castione e Lumino, lungo il tracciato dell’ex Ferrovia retica, sono infatti state presentate alcune opposizioni. Le hanno inoltrate alcuni cittadini oltre all’Associazione per il miglioramento ambientale di Castione (AMICA) la quale al momento però non si esprime pubblicamente sul contenuto delle censure sollevate. Il progetto stradale e gli atti espropriativi sono stati pubblicati nei due Comuni coinvolti dalla Sezione...