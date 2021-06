«Bella prova di democrazia, Municipio»

«Non ci siamo mai fatti grandi illusioni sulle istituzioni della democrazia liberal-borghese; ma quello a cui assistiamo (le stesse tendenze le notiamo anche a livello cantonale) è una rimessa in discussione sempre più evidente degli stessi principi proclamati dai tenutari della democrazia liberale, a cominciare da quello della divisione dei poteri». Il Movimento per il socialismo (MPS), in un lungo comunicato, critica il «vademecum» sul funzionamento del Consiglio comunale allegato alla convocazione della prossima seduta, in programma domani sera. «Le indicazioni fornite in questo vademecum corrispondono alla legislazione in atto e alla sua interpretazione. Ma appare evidente che questa “prima” da parte del Municipio è rivolta in particolare al gruppo MPS-Verdi, reo di aver cominciato questa legislatura all’insegna della contestazione di regole la cui unica giustificazione è che “si è sempre fatto così” (Branda dixit)», annota il movimento.

Secondo il quale «questa sortita, apparentemente tesa a richiamare le regole di funzionamento del CC, vuole in realtà essere un “richiamo all’ordine” a chiunque abbia velleità di fare opposizione utilizzando tutti gli strumenti a quali è possibile ricorrere. D’altronde (sono questi segreti di Pulcinella in un villaggio come Bellinzona) alcuni municipali pontificano dalle terrazze dei bar della città sul fatto che “si deve mettere un freno alla possibilità di intervento di Pronzini e dell’MPS”: una dimostrazione di scarsa furbizia, oltre che di stupidità politica. Così si moltiplicano le riunioni “segrete”, come quella di alcuni giorni fa (alla quale sono stati invitati solo i partiti presenti in Municipio) per accordarsi sulle candidature da proporre nei diversi enti» in occasione della seduta di domani.

Per il Movimento per il socialismo «tutto questo, certo fissato nella Legge organica comunale e nei relativi regolamenti, ci conferma che è di fatto il Municipio a decidere quando, cosa e come si discuterà in Consiglio comunale. In altre parole, è l’Esecutivo che decide modi e tempi dell’attività del Legislativo. Bella prova di democrazia!».

