Bellinzona al Film Festival, «così non ha senso»

«Certamente la collaborazione potrebbe continuare, ma è chiaro che non si può subire passivamente l’evento limitandosi a un momento di gloria sul palco e alla firma di un assegno». Il gruppo Lega-UDC di Bellinzona mette in discussione la partecipazione della Città al progetto «Open Doors» del Film Festival di Locarno, iniziativa tramite cui si valorizza il cinema del sud-est asiatico anche attraverso un premio sponsorizzato proprio dalla capitale ticinese. Secondo i consiglieri comunali della la collaborazione, che dura da anni, aveva inizialmente un senso e una certa strutturazione, eventi correlati in città e un certo coinvolgimento della popolazione. Ma ora tutto ciò sembrerebbe essersi un po’ esaurito e quest’anno non ci sarebbe stata alcuna comunicazione pubblica. «La ricerca di un valore aggiunto e della giusta visibilità - commenta un’interpellanza presentata nelle scorse ore - dovrebbe essere nell’interesse di ambo le parti», ovvero Bellinzona ed il FilmFestival. Si chiede quindi al Municipio di illustrare i dettagli degli accordi esistenti, tra cui l’impegno finanziario e quello effettuato a livello di comunicazione istituzionale per promuovere il sodalizio. Infine, l’Esecutivo ritiene di voler proseguire questa collaborazione e, se sì, cosa intende fare per proporsi in maniera più attiva?