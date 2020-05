Nel mezzo della bufera che si è scatenata per la vicenda dei sorpassi di spesa in tre opere comunali e per i decessi alla casa anziani di Sementina a seguito del coronavirus, a Bellinzona un raggio di sole arriva dalle finanze. Di nuovo. Sì, perché per il terzo anno consecutivo (anche se il 2017 con quel +1,4 milioni era «particolare», considerando che la nuova Città era nata da pochi mesi, in aprile) il consuntivo si chiude con un avanzo pure nel 2019: 2,1 milioni di franchi, un risultato d’esercizio decisamente migliore di quello stimato a preventivo (+0,98 milioni). La Turrita, nonostante qualche inciampo, prosegue dunque il suo cammino di consolidamento. Maggiori dettagli sui conti verranno forniti domani in conferenza stampa; ne riferiremo domani compiutamente.

Al di là del dato nudo e crudo, vanno evidenziati altri fattori che lasciano ben sperare per il futuro della Turrita. In primo luogo il raggiungimento di un avanzo in linea con quello auspicato ad inizio legislatura. Ossia 2,4 milioni, ogni anno, per avere quel «tesoretto» imprescindibile per realizzare i progetti strategici (per i quali si prevedono investimenti compresi fra i 75 e i 100 milioni di franchi) in grado di contribuire allo sviluppo di Bellinzona. Se nel 2018 il consuntivo si era chiuso con cifre nere per oltre 2,8 milioni, l’anno scorso come detto si è arrivati a 2,1 milioni a fronte di spese per 217,5 milioni (253,2 nel 2018) e ricavi per 219,6 (256,1 l’anno precedente). Difficilmente ci si potrà ripetere nel 2020, alla luce delle conseguenze economiche legate alla pandemia, tuttavia l’Esecutivo rileva che «sono già in corso le prime valutazioni sull’evoluzione, con l’obiettivo di garantire la stabilità finanziaria a medio termine». Ricordiamo che, a preventivo, si ipotizza un utile di 1,4 milioni (a fronte di un obiettivo di 2,3 milioni, che a questo punto rimarrà tale).

Ma torniamo al 2019. E concentriamoci sugli investimenti. L’autorità guidata dal sindaco Mario Branda ha sempre ripetuto come un mantra che il tetto massimo è 25 milioni annui. Stavolta quelli netti sono stati 31 (erano 21,4 nel 2018), anche se per completezza d’informazione va detto che sono compresi 2,3 milioni in beni immateriali e 2,5 milioni in prestiti. La parte del leone l’hanno fatta gli interventi relativi a strade e canalizzazioni (oltre 9 milioni), la ristrutturazione e la realizzazione di impianti sportivi (6 milioni) e la partecipazione ad opere viarie di carattere regionale (più di 3 milioni).

L’ulteriore avanzo ha riverberi naturalmente sul capitale proprio. Nel 2017 era di oltre 48 milioni, nel 2018 di 51,7 e a fine 2019 supera i 54 milioni di franchi. Un crescendo continuo e costante da leggere positivamente, soprattutto per far fronte a situazioni eccezionali come quelle di quest’anno a seguito della COVID-19.

Infine il Municipio ribadisce la volontà di fare «l’indispensabile chiarezza» sui tre casi di sorpassi di spesa venuti alla luce pubblicamente una decina di giorni fa.

