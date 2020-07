La valorizzazione della montagna bellinzonese di sponda destra è un successo che va replicato anche sulla sponda sinistra. È quanto sostiene il gruppo PPD in Consiglio comunale che tramite un’interrogazione chiede al Municipio, nell’ambito del masterplan in fase di realizzazione, di elaborare entro il 2022 un piano d’intervento che indichi come imitare il progetto Carasc (quello appunto della sponda destra) inglobando la zona dal pizzo di Claro alla cima di Medeglia, con focus sulla valle Morobbia. Il tutto, si sottolinea, andrebbe fatto con il Comune in qualità di trascinatore ma evitando di sovrapporsi ad altre iniziative o ai Patriziati, il cui ruolo è per altro ritenuto centrale. Un ruolo ben dimostrato, commentano gli azzurri, dall’intuizione legata appunto a quanto fatto negli scorsi anni a favore della montagna di Sementina e Monte Carasso col loro popolarissimo ponte tibetano, «esempio virtuoso di una moderna gestione territoriale». Quella che viene definita una storia di successo «va vista come spunto per organizzare un approccio simile anche per la sponda sinistra». Dove, per altro, i Patriziati già stanno portando avanti «diversi progetti a varie fasi dove il pionieristico recupero del nucleo medievale di Prada è solo uno dei tanti». La riflessione non andrebbe limitata alla valle Morobbia bensì allargata a nord e sud, dunque rispettivamente fino a Claro e a Medeglia.