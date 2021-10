Nel corso dell’assemblea della Società commercianti cittadina di Bellinzona dello scorso lunedì, tra i temi all’ordine del giorno c’erano le aperture domenicali. Una buona opportunità sia per gli esercenti che per i turisti. Ma le posizioni della popolazione bellinzonese sono contrastanti, ancora troppo presto – forse – per unirsi e guardare nella stessa direzione. A dircelo è il vox populi di questa mattina tra le vie del centro, presente anche la presidentessa dell’Associazione Commercianti Claudia Pagliari.