Bellinzona Blues deve dare forfait

La macchina organizzativa di Coopaso Music Events era al lavoro da mesi per preparare la sesta edizione del Bellinzona Blues Festival, in programma dal 25 al 27 giugno. Ma quest’anno il grande evento musicale della Turrita non avrà luogo. «In tempi difficili come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza COVID-19 è fondamentale seguire alla lettera e in modo responsabile le direttive sanitarie emanate dalle autorità alfine di rallentare e debellare la pandemia attualmente in corso in tutto il mondo e in particolare nella nostra regione», si legge in una nota.