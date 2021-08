Il centro storico di Bellinzona si animerà con un villaggio in onore (anche) di una delle bevande più amate, la birra, da giovedì 26 a domenica 29 agosto. In versione ridotta a causa della pandemia, tra piazza Indipendenza e piazza Collegiata torna infatti il «Luppolo & Food festival – A little get-together». Tra birra e cibo, la manifestazione «si svolgerà in sicurezza», spiegano i promotori, con degustazioni, corsi con sommelier e alcuni concerti o DJ set. Saranno presenti oltre 40 etichette di birre artigianali ticinesi, svizzere, europee e alcune dal mondo che spazieranno dalle chiare alle ambrate fino alle nuove birre di tendenza, le acide. Roberto Storni, sommelier della birra ticinese, accompagnerà i partecipanti nei due corsi proposti per conoscere meglio la birra e riconoscerne le caratteristiche. I corsi permetteranno di mettere alla prova i propri sensi, provare nuove sensazioni e giocare con abbinamenti tra birra e prodotti locali. Durante la manifestazione sono anche previsti alcuni speech e racconti dedicato alla storia della birra, alla produzione, ad alcune curiosità sui birrifici ticinesi e ad altre attività legate alla cultura della versione artigianale della bevanda.