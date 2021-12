Per ridurre al minimo i contatti tra le persone ma anche per fronte al sempre più elevato numero di collaboratori in isolamento o in quarantena, il Municipio cittadino ha deciso la chiusura degli sportelli multifunzionali nei quartieri di Giubiasco, Gnosca, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sant’Antonio, Sementina. Chiusura che sarà effettiva da domani, mercoledì 29 dicembre, a lunedì 10 gennaio. Rimangono invece aperti giornalmente gli sportelli multifunzionali di Bellinzona (tel. 058/203.10.01), Camorino (058/203.10.02), Claro (058 /203.10.03) e Gorduno (058/203.10.06). Gli sportelli laps di Bellinzona (058/203.13. 10) e Sementina (058/203.13.13) sono aperti solo su appuntamento. Il Municipio della Turrita sottolinea inoltre che in questo periodo i servizi comunali continuano a essere garantiti e, nell’ottica di ridurre al minimo le possibili occasioni di contagio, invita gli utenti a rivolgersi all’amministrazione comunale ed ai vari servizi del Comune ricorrendo al modulo di contatto, telefonicamente oppure, per segnalazioni puntuali, attraverso l’app della Città. Le varie modalità sono elencate su www.bellinzona.ch/contattaci.