Bellinzona è stata nuovamente teatro della violenza giovanile, sabato sera. Dopo la rissa e l’arresto di venerdì notte, gli animi si sono scaldati fuori da un ritrovo pubblico in Viale della Stazione rendendo necessario un altro intervento della polizia. Non sono scattate le manette ma gli agenti hanno dovuto faticare per riportare la calma tra i protagonisti, fa sapere la RSI che ne dà la notizia. Le inchieste in corso sono più di una. Sembra che le violenze siano legate a dinamiche createsi tra specifici ma diversi gruppi di giovani, molti dei quali minorenni, del Bellinzonese e del Locarnese.