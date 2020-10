Bellinzona dopo Airolo? Coprire l’A2 non è tabù

Scenari

Non è una delle misure più immediate previste dal Piano d’azione della Città, ma l’interramento di un tratto di autostrada all’altezza di Galbisio è un’ipotesi: «Non è vietato iniziare a pensarci» - Il tema è stato affrontato come esempio di risposta all’inquinamento nella serata pubblica sulla pianificazione territoriale verso il 2040