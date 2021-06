Littering: i Verdi di Bellinzona tornano alla carica. I consiglieri comunali Giulia Petralli, Ronald David e Marco Noi hanno inoltrato un’interpellanza al Municipio attraverso la quale si chiede all’Esecutivo se conferma quanto affermato nella risposta ad un’interrogazione dell’allora consigliere comunale socialista Henrik Bang, ossia che nelle zone sensibili «al momento non si prevede un potenziamento generalizzato dei cestini di raccolta. Si tratterebbe di una misura in conflitto con gli obiettivi di una politica di educazione e di sensibilizzazione indirizzata al comportamento responsabile dell’utenza». Gli ecologisti domandano, pertanto, se il Municipio è tuttora dello stesso avviso, in quale misura la compagine guidata dal sindaco Mario Branda sta portando avanti una politica di educazione e di sensibilizzazione e come questa «potrebbe entrare in conflitto con un aumento del numero di cestini».

I Verdi chiedono inoltre al consesso come valuta l’idea di posare dei cestini per la raccolta differenziata nelle zone strategiche della Città, così come fatto ad esempio dal Comune di Lumino e se «l’andamento del fenomeno del littering» viene regolarmente monitorato per comprenderne la portata e l’evoluzione: «A che punto si trova il progetto pilota denominato EcoBelli? Quando partirà?».

Per Petralli e colleghi «l’atto di gettare o abbandonare piccole quantità di rifiuti urbani senza utilizzare gli appositi contenitori, il famoso littering, sta creando sempre più malumore tra le cittadine e i cittadini. Dopo il centro Città e la zona golenale, ora le lamentele sopraggiungono anche dai campi di calcio del Parco urbano. Un fenomeno che di certo, con l’arrivo della bella stagione, non potrà che aumentare. Il littering è un problema, poiché fa apparire un’area sporca e non curata, aumentano le possibilità che questa non venga usata dalla comunità. Inoltre, le persone sono molto meno propense a gettare rifiuti in aree pulite, il contrario accade per i luoghi già sporchi. I rifiuti gettati nelle strade inquinano, possono finire nei nostri corsi d’acqua e danneggiare gli animali. Infine, gestire il problema del littering posteriormente implica costi elevati. Laddove però spesso si attribuisce la causa del fenomeno alla maleducazione, potrebbe anche esserci semplicemente un problema logistico: cestini spesso stracolmi ubicati in zone della Città poco strategiche».

