Il Comune di Bellinzona ha emesso solo in questi giorni il pagamento della tassa base dei rifiuti per l’anno 2019. Presto arriverà quella per il 2020, ed entro fine anno pure quella per il 2021. Tre fatture quasi in un sol colpo che non solo potrebbero far indispettire qualche consumatore ma anche, come sta già avvenendo, creare qualche difficoltà burocratica sia ad alcuni piccoli proprietari che alle grandi amministrazioni attive nel ramo immobiliare. Questo soprattutto perché, rispetto al passato, ad essere fatturato direttamente non è più l’inquilino bensì il proprietario dell’immobile. Quest’ultimo è quindi chiamato a riversare la fattura da 80 franchi (questa la tariffa per le economie domestiche prevista dalla relativa Ordinanza) sull’inquilino, che però magari nel frattempo ha traslocato....