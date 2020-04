Bellinzona e Locarno, la piccola economia che resiste

Tutto fermo, tutto in bilico. Il commercio locale, ostaggio del coronavirus, boccheggia. Dal bar all’artigiano passando per negozi più o meno grandi, la preoccupazione è comprensibilmente elevata. Gli aiuti statali aiutano nell’emergenza, ma in ogni caso andranno restituiti, non saranno infiniti e poi... poi ci sarà la ripartenza. Che secondo diversi osservatori non potrà essere a tutto gas. Per un ritorno alla velocità raggiunta prima di questa crisi dettata dal famigerato virus, c’è addirittura chi parla di anni. «Tutti sapevano che il commercio locale fosse in crisi, tutti a parole lo sostenevano, ma solo ora si rendono conto di come questo fenomeno sia reale, perché sta toccando tutti e avrà conseguenze su tutti» commenta raggiunto telefonicamente dal CdT Giovanni Caroni, presidente della...