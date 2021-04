Le scuole medie superiori, il nuovo Istituto di ricerca in biomedicina quasi terminato, l’area di svago fluviale, il Centro sportivo, il Parco urbano e poi tutte le opere previste nell’ambito del futuro semisvincolo autostradale, oltre alla stessa A2 col suo impatto non indifferente sull’abitato. Già molto sollecitato, il comparto Torretta di Bellinzona sta crescendo ancora. Troppo e in maniera apparentemente disordinata secondo una mozione interpartitica, presentata lo scorso mese di novembre, che chiedeva di allestire subito una pianificazione specifica (in termini tecnici un «Piano particolareggiato») per la zona che va da via Tatti a viale Giuseppe Motta parallelamente al fiume. Si suggeriva quindi di affinare in tal senso quanto contemplato dal Programma d’azione comunale (PAC) poi approvato...