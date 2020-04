«I clienti abituali non ci hanno abbandonato, e puntualmente ogni mattina vengono ad acquistare il giornale». Parte dal chiosco della Posta, a metà del viale Stazione, il nostro giro nella Bellinzona che ha tanta voglia di tornare ad essere quella di prima. L’edicola è un punto d’osservazione privilegiato, essendo una delle poche attività commerciali che sono rimaste aperte nonostante il coronavirus. Oggi, giorno in cui in Ticino sono ripartiti alcuni cantieri, all’ombra dei castelli è cambiato poco o nulla. La Turrita è sempre «un’altra città», per citare il titolo di un libro del compianto Plinio Grossi, la voce della capitale.

Pochi gli sguardi che incrociamo, e perlopiù in piazza del Sole: le persone la attraversano, a metà, uscendo da un supermercato. Si muovono come pedine sulla scacchiera, cercando di non lasciare la propria casella, mentre dal Castelgrande scende una specie di nebbia sopraffusa a rendere il tutto ancora più malinconico. Pioviggina. Proseguiamo verso piazza Nosetto, dove ha sede il Municipio, e vediamo una mamma con due bambini, uno dei quali tenta di fuggire verso la fontana. La madre lo ferma appena in tempo. Piange. Altra acqua.

Ci dirigiamo in piazza Governo. La Foca è sola. A farle compagnia solo le auto parcheggiate e il rumore, di altre macchine, che vanno su e giù da viale Stefano Franscini. Ecco. Più che le persone sono i veicoli che sono tornati a rimpossessarsi di Bellinzona. Fin dalla mattina. Targhe ticinesi e italiane si sono mescolate, fin dalla mattina presto, unite dalla voglia di normalità. Che è ancora lontana.

Del desiderio di tornare ad «odorare i sambuchi» in primavera lungo il fiume Ticino, come recitava un poeta che ci ha troppo presto lasciati, Giorgio Orelli, che la Turrita se la godeva quotidianamente in sella alla bicicletta dal centro fino alla casa di Ravecchia. Chissà come avrebbe messo in versi questo maledetto virus. Forse, da attento osservatore della realtà, con «la gioia di vederci salutare (...) chi passeggia sulla diga, la giacca sottobraccio per caldo».

Distanti, ma vicini.

