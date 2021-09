Chiusa ieri la stagione estiva, il bagno pubblico di Bellinzona paga un luglio da brividi. In quel mese, rispetto all’anno precedente le entrate nella struttura comunale sono state ben 10.719 in meno, passando da 29.554 a 18.835. A pesare, ovviamente, il tempo molto bagnato e poco caldo di quelle settimane, quando si sono verificati anche importanti temporali. Agosto è per contro stato in linea con il 2020, passando da 20.090 a 19.830 passaggi. Proprio in considerazione delle citate sfortunate circostanze di luglio, il consueto bilancio stagionale segna così un passo indietro, sempre a livello di ingressi, rispetto sia al 2019 che al 2018 (mentre non è possibile un confronto con il 2020 perché a causa del virus la stagione era partita solo a fine giugno). L’estate 2021 del bagno pubblico cittadino ha infatti registrato un totale di 64.129 entrate, contro le 73.636 del 2019 e le ben 78.051 del 2018, quando avevamo vissuto un’estate decisamente più calda e asciutta.