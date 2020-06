«Bellinzona, il personale escluso dalle decisioni?»

Tre interpellanze dedicate a questioni legate al personale della Città di Bellinzona. Le hanno presentate le rappresentanti del Movimento per il socialismo (MPS) in Consiglio comunale, Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini, da tempo critiche sul tema, in particolare sulla questione pensionistica. In una tornano sulla questione dei quattro giorni di vacanza che, durante il lockdown, sarebbero stati imposti in maniera coatta ai dipendenti: il Municipio aveva nel frattempo già replicato che non c’era stato nessun obbligo, e che comunque i rappresentanti del personale erano stati coinvolti. L’MPS fa però notare che la neonata associazione «La Voce del personale», che raggruppa un centinaio di aderenti, non è affatto stata interpellata in merito, e se ne chiede il motivo. Si chiede inoltre all’Esecutivo se da parte sua il Fronte unico dei dipendenti «composto da commissione del personale, OCST e VPOD ha dato la sua benedizione ai quattro giorni di vacanze coatte».