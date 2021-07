La tensione a Cuba non accenna a diminuire, con migliaia e migliaia di persone in strada in tutte le principali città per protestare contro il regime e contro una crisi divenuta intollerabile per gran parte della popolazione. E dall’altra parte del mondo, a Bellinzona, cubani e familiari di persone che si trovano sull’isola si uniscono alla voce della gente in patria.