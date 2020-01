Bellinzona, l’alleanza Lega-UDC è salva

L’alleanza fra Lega dei ticinesi e Unione democratica di centro è salva. E verrà riproposta come nel 2017. Ma ci si è dovuti contare, in quanto per i sette posti disponibili (quattro per il movimento di via Monte Boglia e tre per i democentristi) sulla lista per il Municipio di Bellinzona alle elezioni del 5 aprile i papabili erano dieci. I due schieramenti si sono confrontati, separatamente in altrettanti ritrovi pubblici della Turrita distanti uno dall’altro un chilometro o poco più, per oltre tre ore. Vicini, insomma, in tutti i sensi, per tentare di sfruttare la divisione a Sinistra.

Tra Orlando e Orlandi

Iniziamo dall’UDC. La discussione, stasera, in seno al comitato direttivo, è stata decisamente accesa. La riunione si è logicamente svolta a porte a chiuse, così come tali sono rimaste le bocche al termine. Alla fine, stando a quanto risulta al Corriere del Ticino, i democentristi hanno deciso di schierare i seguenti tre nomi: l’ex sindaco della Turrita (dal 2004 al 2012) Brenno Martignoni Polti e gli attuali consiglieri comunali Tuto Rossi ed Orlando Del Don. Sui primi due candidati non c’erano dubbi. Gli animi si sono surriscaldati sul terzo, in quanto fra i pretendenti a scendere in campo c’era anche il coordinatore Simone Orlandi. Nulla da fare per gli altri quattro che si erano messi a disposizione, ben sapendo che le loro possibilità di figurare sul «terzetto» erano ridotte ai minimi termini, per non dire pressoché nulle (Myriam Schild, Alessandro Torriani, Simona Sassi Ceresola e Michele Cenzi).

Michele Guerra non c’è

Anche la Lega si è riunita stasera, ma dal summit non sono usciti nemmeno gli spifferi quindi non sappiamo se sia stata presa o meno una decisione ufficiale sul «poker» da schierare per l’Esecutivo (in aggiunta ai tre dell’UDC). Cioè, uno c’è, ed è quello dell’uscente Mauro Minotti (in carica dal 2017). Gli altri tre posti a disposizione se li giocheranno il consigliere comunale Manuel Donati, il 20.enne Elia Ambrosini (già in lizza per il Gran Consiglio lo scorso aprile), il presidente sezionale Sacha Gobbi, la giovane architetta Jasmine Ben Ali e (forse) la capogruppo in Legislativo Lelia Guscio. Non è andata in porto, per contro, quella che gli stessi vertici avevano definito la «bomba», ossia la candidatura del granconsigliere e municipale di Pollegio Michele Guerra. L’hanno corteggiato a lungo ma il deputato alla fine ha scelto di non tentare la scalata a Palazzo civico preferendo concentrarsi sull’attività parlamentare. Prima di confrontarsi sul quartetto, la trattanda più calda all’ordine del giorno, i leghisti avevano affrontato per un’ora e mezzo l’altra questione sul tavolo: la lista per il Consiglio comunale, che verrà ultimata nei prossimi giorni. Si mira ad avere rappresentanti di tutti e 13 i quartieri.

L’exploit del 2017

Alle prime storiche elezioni della Città aggregata, ricordiamo, Lega-UDC nel 2017 avevano ottenuto 1.824 schede (11,1%), risultando la quarta forza all’ombra dei castelli dietro PLR (28,1%), Unità di Sinistra (20,06%) e PPD (14,1%). L’unione a destra aveva permesso di portare nell’Esecutivo Mauro Minotti. Nel corso della legislatura quest’ultimo non ha però sempre goduto del sostegno unanime del gruppo, soprattutto da parte degli stessi «suoi» leghisti. Un atteggiamento che non è stato compreso, a volte, dai democentristi che non capivano più, insomma, cosa stava succedendo tra le fila dei «cugini».

