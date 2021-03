Dopo le prime 600 somministrazioni avvenute a gennaio e i relativi richiami, nel corso del fine settimana il centro di prossimità comunale allestito nell’aula magna alle Scuole Nord di Bellinzona ha accolto ulteriori 300 persone di oltre 80 anni. Per loro è previsto il richiamo del vaccino anti Covid-19 (di tipo Moderna) tra circa un mese e gli appuntamenti sono già stati fissati. «Grazie alla sinergia con il Cantone, la campagna vaccinale prosegue ora al maxi centro cantonale al Mercato coperto di Giubiasco già in attività da inizio mese», spiega un comunicato odierno della Città. Attualmente le iscrizioni sono aperte per le persone che hanno già compiuto 75 anni. Per gli interessati è quindi necessario iscriversi direttamente sul sito www.ti.ch/vaccinazione. In caso di problemi con la registrazione online è pure a disposizione il numero di telefono 0800 128 128. Gli over 80 ancora in lista di attesa e gli over 75 che si erano già annunciati al Comune (tramite cancelleria, sportelli di quartiere o altri uffici della Città) verranno contattati personalmente nei prossimi giorni per organizzare l’appuntamento al centro di Giubiasco.