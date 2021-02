Presentati i nominativi dei 7 candidati al Municipio di Bellinzona presenti sulla lista Lega dei ticinesi - UDC - Indipendenti.

Rispetto alla lista per le elezioni comunali 2020 poi rimandate, sono confermati 4 candidati Lega dei Ticinesi e 3 candidati UDC.

Confermata la presenza di Mauro Minotti, attuale Municipale e capodicastero finanze, economia e sport.



Due sono però le novità:

Sacha Gobbi sostituisce Elia Ambrosini in quota Lega dei ticinesi, che ha scelto di non ripresentarsi per il Municipio. Simone Orlandi sostituisce Orlando Del Don in quota UDC: Orlando è stato escluso dal voto in Assemblea.



Per quanto riguarda invece la lista per il Consiglio comunale, è verosimile che sarà completa e comprenderà 60 candidati.

Tutto dipenderà dalla positiva soluzione di alcune situazione ancora aperte.

Ecco i candidati:

Jasmine Ben Ali (1988)



Master in architettura umanistica e psicologia dello spazio costruito.

Collaboratrice presso la Sezione del militare e della protezione della popolazione del DI.

Candidata del Movimento Giovani Leghisti MGL, di cui è segretaria.







Manuel Donati (1977)



Consulente informatico presso il Centro Sistemi informativi del DFE.

Consigliere comunale e membro della Commissione della gestione.







Sacha Gobbi (1973)



Lic. sc. com e Executive Master in business administration MBA.

Collaboratore di Direzione DI.

Presidente Sezione Lega dei Ticinesi Bellinzona.







Brenno Martignoni Polti (1962)



Avvocato e notaio.

Giudice penale supplente al Tribunale cantonale dal 2015 al 2019.

Consigliere comunale dal 1988 al 2000, municipale dal 2000 al 2004, sindaco di Bellinzona dal 2004 al 2012.

Gran Consigliere dal 2007 al 2011.







Mauro Minotti (1963)



Dirigente d’azienda e maestro elettricista.

Municipale Capodicastero finanze, economia e sport.

Presidente del Patriziato di Carasso.

Consigliere comunale dal 2008 al 2016.

Gran Consigliere dal 2011.





Simone Orlandi (1987)



Funzionario amministrativo presso la Sezione della circolazione del DI.

Già consigliere comunale a Claro dal 2012 al 2017.

Presidente Sezione UDC Bellinzona.

Responsabile eventi UDC Ticino.







Tuto Rossi (1956)



Avvocato e notaio. Dottore in diritto, docente universitario.

Studi a Zurigo, Friborgo, Berlino e Amburgo.

Negli anni Settanta consigliere comunale nelle file del PSA.

Consigliere comunale e Presidente della Commissione dell’edilizia