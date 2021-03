Premesso che l’uso della mascherina, in sé, è già sempre richiesto laddove non si possono mantenere le distanze, l’obbligatorietà di indossare il dispositivo di protezione contro il coronavirus è ora ufficializzato anche a Bellinzona. «Richiamate le raccomandazioni del Consiglio di Stato», precisa il Municipio in un comunicato, il provvedimento sarà valido in occasione delle vacanze pasquali, da venerdì 2 a domenica 11 aprile, nelle aree dei tre castelli e di tutto il centro storico, zone che saranno segnalate in merito. L’Esecutivo lo ha deciso nella seduta odierna seguendo la via tracciata - con modalità e tempistiche differenti - da Lugano, Locarno e Ascona, località turistiche molto frequentate e che lo saranno ancor più nelle imminenti festività. Si precisa che si tratta di una misura aggiuntiva, essendo già in vigore e confermto l’obbligo della mascherina durante il mercato del sabato mattina (dalle 8 alle 13) e del mercoledì mattina (dalle 8 alle 12) fino alla fine del mese di aprile.

Uso sempre raccomandato in gruppo

La misura, ricorda la Città, è stata auspicata lo scorso 17 marzo dal Consiglio di Stato al fine di aumentare la sicurezza in particolare durante il periodo pasquale e nelle località turistiche. In generale il Municipio di Bellinzona raccomanda l’utilizzo della mascherina anche in altre aree e in particolare in caso di assembramenti. «A livello federale l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare stabilisce infatti che nello spazio pubblico è necessario portare sempre la mascherina in aree pedonali affollate o in ogni caso quando non è possibile tenersi costantemente a una distanza di 1,5 metri dalle altre persone», si sottolinea nella nota.

Da Ascona a Morcote

A Lugano, ricordiamo, la misura entrerà in vigore sabato 27 marzo e sarà valevole in via sperimentale tra le 10 e le 19 per tre weekend (compreso quello di Pasqua) oltre che il venerdì e sabato santo e per tutta la settimana di vacanza: la mascherina andrà indossata correttamente nelle aree pubbliche più frequentate e a rischio assembramento. Al termine del primo fine settimana di prova sarà valutato un eventuale ampliamento delle zone d’obbligo. Per Locarno la misura è in vigore dal 19 marzo e riguarda le principali aree pubbliche della città, identificabili tramite specifici cartelli che indicano ai passanti l’obbligo di indossare una mascherina. Oltre a questo rafforzamento della segnaletica, i servizi di Polizia vegliano sul rispetto della decisione grazie a controlli puntuali e regolari, ma sempre privilegiando il dialogo. Il primo a fare il passo, il 16 marzo scorso, a tutela della popolazione e dei numerosi ospiti, era stato il Municipio di Ascona. Il quale proprio oggi ha annunciato che il provvedimento entrerà in vigore dopodomani (venerdì 26) e rimarrà attivo fino a data da convenire, a dipendenza dell’evoluzione della pandemia. I luoghi interessati sono i lungolago, il centro storico e il parco giochi Parsifal al Monte Verità. A queste tre località si aggiunge intanto Morcote: l’obbligo concernerà sei punti tra cui il lungolago a partire da sabato prossimo, 27 marzo.

